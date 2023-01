Neuer Flirt: Wechselt Kylian Mbappe 2024 ablösefrei zu Real Madrid?

Kylian Mbappe verlängerte seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain im vergangenen Mai bis 2025, Real Madrid war geschockt. Präsident Florentino Perez hatte den Franzosen fest als neuen Galatico-Neuzugang eingeplant.

Ein Jahr zuvor hatte Mbappe öffentlich noch erklärt, dass er sich dem spanischen Rekordmeister anschließen wolle. Damals sträubte sich PSG aber mit allen Mitteln gegen Mbappes Abschied und verweigerte dem Superstar die Freigabe. 2022 hätte Mbappe ablösefrei wechseln können. Doch der Franzose änderte seine Meinung und gab Real einen Korb.

Der Ärger an der Concha Espina über die Absage Mbappes ist offenbar verraucht. Laut The Athletic laufen erneut Gespräche zwischen Mbappe und Real Madrid. Eine offizielle Bestätigung dafür werde es allerdings nicht geben, so das Onlineportal. Alles laufe diskret ab.