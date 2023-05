Jose Mourinho neuer PSG-Trainer? The Special One identifiziert erstes Transferziel

Jose Mourinho könnte Medienberichten zufolge bald das Kommando im Prinzenpark übernehmen. The Special One wird als Topkandidat auf die Nachfolge des umstrittenen Christophe Galtier gehandelt.

"Mourinho würde mit PSG die Champions League gewinnen"

Sollte The Special One seinen bis 2024 gültigen Vertrag bei der AS Roma aufkündigen und tatsächlich nach Frankreich wechseln, würde PSG endlich die Königsklasse gewinnen. Das glaubt zumindest Antonio Di Gennaro.

"Wenn er dorthin geht, gewinnt er die Champions League", erklärt der ehemalige italienische Profi und Assistenzcoach des AC Florenz gegenüber Tuttomercatoweb. Vorwürfe, Mourinhos Tagen seien vorbei, lässt Di Gennaro nicht gelten. "Er hat so viele Neider, er leistet großartige Arbeit", beteuert der Ex-Profi.