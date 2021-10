Paris Saint-Germain : Neymar beruhigt PSG-Bosse nach Schock-Ankündigung

"Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft", erklärte Neymar vor wenigen Tagen. "Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen."

Der französischen Sporttageszeitung zufolge griff Neymar zum Hörer und versuchte in einem Telefonat mit Sportdirektor Leonardo die Sorgen der Verantwortlichen zu zerstreuen.

Ex-Barça-Superstar Neymar ist in der aktuellen Spielzeit schwach wie nie zuvor gestartet. In wettbewerbsübergreifend sieben Partien steuerte der teuerste Fußballer der Welt erst einen Treffer bei. In den 116 Spielen zuvor traf er 87-mal für Paris Saint-Germain.