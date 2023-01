Neymar zieht den Zorn seiner Landsleute auf sich

Im brasilianischen Santos wurde am Dienstag die am 29. Dezember verstorbene Fußball-Legende Pele zur letzten Ruhe getragen. Zahlreiche lokale und internationale Promis nahmen Abschied. Der von vielen Fans erwartete Neymar Jr. (30) fehlte jedoch, was zu reichlich Kritik in der Heimat führte.