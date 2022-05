Ligue 1 Neymar gibt PSG-Bekenntnis ab

Für Neymar kommt es in diesem Sommer nicht infrage, Paris Saint-Germain zu verlassen. "Ich will bleiben. Keiner hat mit mir gesprochen, aber von meiner Seite aus ist klar, dass ich bleibe", lautet das Bekenntnis des Superstars, das er beim YouTube-Channel Oh My Goal abgegeben hat.

In den begleitenden Medien hatte das in den letzten Wochen anders geklungen. Aus Frankreich war jüngst zu vernehmen, dass PSG Neymar unbedingt loswerden will und bereits bei anderen Vereinen angeboten habe.

Inwieweit das der Wahrheit entspricht, sollten die nächsten Wochen zeigen. PSG will sich auf den wichtigsten Positionen neu aufstellen, Trainer Mauricio Pochettino und Sportchef Leonardo sollen demnächst aus ihren Ämtern gehoben werden.