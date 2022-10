Neymar gratuliert Benzema – und kritisiert Platzierung von Vini Jr.

Karim Benzema heimste am Montag im Alter von 34 Jahren den ersten Ballon d'Or seiner Laufbahn ein. Seitdem erhielt der Franzose viele Glückwünsche, nun meldet sich auch Neymar zu Wort.

Benzema und Vinicius Junior waren auf dem Weg von Real Madrid zum Gewinn der spanischen Meisterschaft und der Champions League in der Saison 2021/2022 wichtige Eckpfeiler der Mannschaft von Trainer-Veteran Carlo Ancelotti.

Mit allen Platzierungen bei der Endabrechnung des Ballon d'Or ist der Südamerikaner aber offenbar nicht zufrieden. Er stört sich vor allem am achten Rang seines Landsmanns Vinicius Junior. "Vini Jr auf der 8 kann nicht sein. Er hätte mindestens unter den Top-3 landen müssen", so Neymar.

Benzema und Vinicius spielten für Real eine überragende Saison

Benzema kam in der Champions League auf 15 Treffer und zwei Vorlagen in zwölf Spielen, wurde Torschützenkönig der Königsklasse und der Primera Division, in der er 27 Tore erzielte und zwölf Assists verteilte.