Nach Informationen des in der Regel gut informierten Onlineportals The Athletic will Neymar über das Saisonende hinaus in der französischen Hauptstadt bleiben. Der brasilianische Nationalstürmer wolle sogar bis zum Ende seiner Laufbahn bei PSG verweilen.

Vertrag bis 2025 inklusive Option

Der Vertrag des ehemaligen Barcelona-Stürmers ist noch bis 2025 datiert. Dank einer Klausel kann der Offensivakteur sein Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit bis zur Weltmeisterschaft 2026 verlängern.

Neymar wechselte 2017 für die bis heute höchste Ablösesumme der Fußballwelt (222 Millionen Euro) vom FC Barcelona an die Seine. Bis dato gewann der Edeltechniker 13 nationale Titel in Frankreich, international rennt PSG der Musik aber meist hinterher.