Thomas Meunier "Neymar gehört zu Barça - in Paris hat er seine Magie verloren"

Neymar kickt seit mittlerweile fünf Jahren im Trikot von Paris Saint-Germain. Drei Spielzeiten absolvierte er gemeinsam mit Thomas Meunier. Für den heutigen Dortmunder hat Neymar nach seinem Wechsel von Barça in den Prinzenpark an Zauber verloren.

Neymar sei beim 1:6 von PSG bei Barça im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League im März 2017 der entscheidende Mann auf dem Rasen gewesen. Meunier war zu dieser Zeit enorm beeindruckt von Neymar: "Wäre ich zehn Jahre alt gewesen, hätte ich mir sein Poster in mein Zimmer gehängt."

"Ich muss gestehen, dass ich ein riesiger Neymar-Fan war, als er noch in Barcelona gespielt hat", berichtet der belgische Nationalspieler im Interview mit dem deutschen Fachblatt Kicker.

Wenige Monate nach dem Sensationssieg der Katalanen wechselte Neymar zu Paris Saint-Germain und spielte dort mit Meunier zusammen. Laut dem Rechtsverteidiger konnte Neymar in der Ligue 1 nicht an frühere Zeiten anknüpfen: "In Paris allerdings hat er – aus meiner Sicht – seine Magie etwas verloren."