Paris Saint-Germain : Mission Königsklasse: Neymar will Barça-Erfolg mit Messi wiederholen

Paris Saint-Germain war im Sommer nicht umsonst auf Einkaufstour. Die katarischen Besitzer wollen endlich zum ersten Mal die Champions League gewinnen. Das will auch Neymar, und zwar mit seinem Kumpel Lionel Messi an der Seite.

In der Saison 2014/15 schafften es Neymar und Lionel Messi, damals noch in Diensten des FC Barcelona, schon mal, den begehrten Henkelpott in die Luft zu stemmen. Neymar hofft inständig darauf, dass die Superstars diesen Erfolg schon bald bei Paris Saint-Germain wiederholen können.

"Ich hoffe, dass wir mit Messi das wiederholen, was wir bei Barça erreicht haben", sagte Neymar während eines Werbetermins. Während sich Messi erst in diesem Sommer an die Seine verändert hat, spielt Neymar bereits seit 2017 für PSG. Damals kam der Brasilianer für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro aus Barcelona.