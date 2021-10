Paris Saint-Germain : Neymar kündigt Selecao-Abschied an: "Denke, es ist meine letzte WM"

Für Neymar (29) wird die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr wahrscheinlich das letzte internationale Großereignis, das er mit der brasilianischen Nationalmannschaft bestreitet.

"Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft", sinniert Neymar im Dokumentarfilm "Neymar Jr. and the Line of Kings" bei DAZN offen über das Ende seiner Selecao-Laufbahn. "Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen."