Paris Saint-Germain : Neymar lacht Vorwürfe weg – Journalist reagiert

Der französische Journalist Daniel Riolo hatte vor Kurzem bei RMC kein Blatt vor den Mund genommen und heftige Kritik an Neymar geübt. Der Zustand, in dem er 30-Jährige zum Training erscheine, sei "beklagenswert" und grenze an Alkoholismus, lautete der Riolos Vorwurf an den Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain.

Neymar lässt sich davon nicht beirren, die teils überbordende Kritik an seiner Person ist der Brasilianer seit Jahren gewohnt. Neymar kontert die Beschuldigungen lieber mit sportlichen Leistungen, die er stolz in einer Story bei Instgram präsentiert – und damit auf Riolos Äußerungen anspielt.

