Neymar legt Tränen-Geständnis ab: "Habe fünf Tage geweint"

Neymar (31) stand nach dem bitteren Ausscheiden bei der WM 2022 in Katar gegen Kroatien kurz davor war, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. Das verriet der brasilianische Offensivkünstler in einem Interview mit dem brasilianischen Streamer Casimiro.

Die Enttäuschung von Neymar und den anderen Nationalspielern aus der Seleçao war so groß, dass er es als den "schlimmsten Moment" seines Lebens bezeichnet: "Es war wie bei einer Beerdigung, einer weinte auf der einen Seite, einer auf der anderen. Die Atmosphäre war total düster." Dieses "schreckliche Gefühl" wolle er nie wieder erleben.

"Ich habe fünf Tage lang geweint. Es tut sehr weh, dass dein Traum plötzlich weg ist", beschrieb der ehemalige Barcelona-Spieler seine Gefühle. Brasilien stand in der Verlängerung kurz vor dem Weiterkommen, doch Kroatien konterte und erzwang das entscheidende Elfmeterschießen.

"Nach der WM wollte ich ehrlich gesagt nicht zurückkommen, wirklich nicht. Aber ich habe es mir anders überlegt. Denn ich bin sehr ehrgeizig. Ich habe noch einmal nachgedacht. Nach der Weltmeisterschaft wollte ich den Schmerz der Niederlage nicht mehr ertragen, aber meine Familie so leiden zu sehen, das wiegt schwer", erzählte der PSG-Stürmer.

Neymar berichtet in der Sendung auch über seine Verletzung im Eröffnungsspiel und die körperlichen Problemen während des Turniers: "Es war eine der schlimmsten Wochen meines Lebens", so der Superstar von Paris Saint-Germain . Neben der Verletzung sei er auch "schwer krank" gewesen. Er habe im Bett gelegen und sei bis spät abends durch den Physiotherapeuten am Fuß behandelt worden. "Marquinhos leistete mir dabei Gesellschaft."

Nach seiner jüngsten Verletzung, die er sich im Februar zugezogen hat, ist Neymar bereits wieder im Training und wird die Saison mit PSG voraussichtlich in Vollbesitz seiner Kräfte beginnen können. Im nächsten Jahr steht für Neymar die Copa America auf dem Programm, 2026 könnte der Offensivkünstler wieder eine Weltmeisterschaft bestreiten.

"Ich werde in Paris sein, mit oder ohne Liebe".

Neymar stellte zudem klar, dass er bei Paris Saint-Germain bleiben will und es keine Situation gibt, die ihn dazu bringt, seine unmittelbare Zukunft in der französischen Hauptstadt zu überdenken: "Ich hoffe, dass ich diese Saison bei PSG spielen kann, ich habe einen Vertrag mit Paris. Bis jetzt hat mir noch niemand etwas gesagt."

Newcastle und mehrere arabische Klubs sind Medienberichten zufolge an dem Brasilianer interessiert, aber Neymar denkt aktuell nicht über einen vorzeitigen Abschied nach - trotz des ausbaufähigen Verhältnisses zu den Fans: "Ich bin ruhig, auch wenn die Liebe zwischen den Fans und dem Spieler nicht sehr groß ist. Ich werde mit oder ohne Liebe dort sein".

