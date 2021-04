Paris Saint-Germain : Neymar lobt Manchester City: "Wird genauso schwierig wie gegen die Bayern"

Paris Saint-Germain trifft im Halbfinale der Champions League auf Manchester City. Das Ziel ist klar: Erneut wollen Neymar und Co. ins Endspiel. Doch es wartet eine schwierige Aufgabe gegen die Mannschaft von Pep Guardiola (50). Das weiß auch Neymar.

"Manchester City ist eine großartige Mannschaft mit großartigen Spielern. Es wird genauso schwierig wie gegen die Bayern. Aber wir sind gut vorbereitet und werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte der brasilianische Superstar auf der Pressekonferenz zur Partie gegen den Tabellenführer der Premier League.

Paris empfängt Manchester City am Mittwoch zunächst im heimischen Prinzenpark, am 4. Mai fällt in Manchester die Entscheidung über den Endspielteilnehmer. Neymar ist nach überstandenen Verletzungsproblemen bereit für das Duell.

"Ich fühle mich geistig und körperlich gut", so der teuerste Fußballer der Welt. "Wir sind bereit für dieses Duell, das uns erwartet, und ich werde alles tun, um dem Verein zu helfen, zu gewinnen und das Finale zu erreichen."

"Champions-League-Titel war immer das Ziel" (Neymar)

Im Endspiel soll dann der große Wurf gelingen. Gegner wäre Chelsea oder Real Madrid. Neymar macht aus seinen Ambitionen kein Geheimnis: "Als ich nach Paris kam, war das Ziel immer, die Champions League zu gewinnen. Wir haben in der vergangenen Saison das erste Finale in der Vereinsgeschichte erreicht und sind eine Mannschaft, die sich noch weiterentwickelt."