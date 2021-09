Paris Saint-Germain : Neymar nimmt Diskussionen um sein Gewicht mit Humor

Superstar Neymar musste den vergangenen Wochen den Spott über vermeintliches Übergewicht ertragen. Nun reagierte er mit Humor auf neue Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Bei 1:0-Erfolg der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Chile im Rahmen der Qualifikation für die WM 2022 gab es in den sozialen Netzwerken hämische Kommentare in Richtung Neymar.

Unter ein Bild von sich im Brasilien-Trikot nahm Neymar zudem Bezug auf sein angebliches Übergewicht. "Das Trikot hatte die Größe G (L in europäischer Größe). Ich bin in Form. Im nächsten Spiel nehme ich ein Trikot in M".

Neymar garnierte den Beitrag mit insgesamt 15 lachenden Emojis. Der teuerste Fußballer der Welt (222 Millionen Euro Ablöse) scheint sich von den Diskussionen über angebliches Übergewicht nicht die Laune verderben zu lassen.