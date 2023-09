Neymar nutzt Kumpel Lionel Messi für Abrechnung mit PSG

Im August 2021 wechselte Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Dort schlug ihm vor allem in der letzten Saison der Zorn der PSG-Anhänger entgegen. Sein Freund Neymar nahm diese Entwicklung zur Kenntnis und ging jetzt hart mit seinem Ex-Klub ins Gericht.

"Ich war sehr glücklich über das Jahr, das er (Messi) hatte, aber auch sehr traurig, weil er beide Seiten der Medaille erlebte. Mit Argentinien verwirklichte er seinen Traum und gewann alles, doch bei PSG durchlebte er die Hölle. Das haben wir beide getan", berichtete Neymar der AS.

Nach zwei Jahren in Paris zog es Messi im vergangenen Juli vor, seine Zelte in Frankreich abzubrechen und in die MLS zu Inter Miami zu wechseln. Der Offensivstar wurde von den Fans zuvor noch für den mäßigen Erfolg der abgelaufenen Saison verantwortlich gemacht, was Neymar zutiefst bedauert.