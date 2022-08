Paris Saint-Germain Nach Wechsel-Gerüchten: Neymar mit Leistungsexplosion

Im letzten Jahr stand Neymar (30) bei Paris Saint-Germain größtenteils im Schatten seiner beiden Sturmpartner Leo Messi (35) und Kylian Mbappe (23). In der neuen Saison könnten sich die Kräfteverhältnisse im Angriffstrio verschieben. Davon ist zumindest Marquinhos (28) überzeugt.

Neymar wird nicht entgangen sein, dass PSG ihn in diesem Sommer am liebsten abgegeben hätte. Mangels zahlungskräftiger Interessenten arrangierte sich der Klub mit dem Verbleib des Stürmers.

Der Innenverteidiger hat bei seinem Landsmann eine Veränderung wahrgenommen. "Seit Beginn der Saison sehe ich einen entschlossenen Neymar", erklärte Marquinhos vor dem französischen Supercup gegen Nantes. "Auch in den Ferien hat er hart gearbeitet, um wieder fit für den Saisonstart zu werden."

Marquinhos' Aussagen lassen keinen Zweifel daran, dass Neymar um seinen Platz im Team kämpfen will. "Es ist eine wichtige Saison für ihn und für uns. Er weiß es und wir wissen es. Wir hoffen, dass er eine großartige Saison haben wird, in der er all seine Qualitäten zeigen kann."