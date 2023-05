PSG will Neymar vom Hof jagen - 2 Top-Klubs liegen auf der Lauer

Scheich Jassim bin Hamad al Thani (63) hat ein milliardenschweres Angebot für die United-Übernahme abgegeben. Sollte er sich gegen die anderen Konkurrenten um Sir Jim Ratcliffe (70) durchsetzen, will der Katarer seine Amtsübernahme mit einem Königstransfer feiern.

Wie die englische Boulevardzeitung The Sun in Erfahrung gebracht, reizt den Scheich der Gedanke, Neymar von Paris Saint-Germain zu verpflichten. Mit dem nötigen Kleingeld und der Zustimmung des Spielers erscheint dieses Unterfangen durchaus umsetzbar.

Neymar bei PSG längst nicht mehr unumstritten

PSG will Neymar schon seit längerer Zeit vom Hof jagen. Der Brasilianer kommt in dieser Saison zwar auf 35 Torbeteiligungen in 29 Pflichtspielen, ließ in den Jahren zuvor aber zu viel von seinem Potenzial verstreichen.