Ligue 1 Neymar reagiert auf Kritik an sich und Lionel Messi: "Leute reden zu viel"

Im Supercup gegen den FC Nantes ließ Paris Saint-Germain keine Schwächen erkennen und siegte ungefährdet mit 4:0. Neymar traf doppelt, Lionel Messi erzielte den Führungstreffer für seine Farben.

"Sehen wir einen neuen Messi bei PSG? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute reden zu viel", äußerte sich Neymar im Anschluss an die Partie bei Prime Video. "Sie wissen nicht, was jeden Tag passiert, was im Inneren passiert. Leo ist Leo. Er ist immer noch Leo, er ändert sich nicht, er macht immer noch einen Unterschied. Er passt sich an."