Saudi-Liga besser als Ligue 1? Das sagt Ex-PSG-Star Neymar

Es war einer der größten Wechsel in der vergangenen Transferperiode: Neymar (31) verlässt PSG und schließt sich Al-Hilal aus Saudi-Arabien an. Auf einer Pressekonferenz spricht der Brasilianer über seinen Wechsel, die damit einhergehende Kritik und einen unvollendeten Traum.

Die aufkommende Kritik an seinem Wechsel zu Al-Hilal lässt den Zauberer kalt. Bereits nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zu PSG kam Kritik auf, wie Neymar zurückblickt: "Alle sagten das, als ich in die französischen Meisterschaft ging, und dort habe ich am meisten gelitten."

Vor allem mit der Vielzahl an Top-Spielern in Saudi-Arabien glaub der 124-fache brasilianische Nationalspieler an einen spannenden Meisterschaftskampf: "Es wird nicht einfach sein, die saudische Meisterschaft zu gewinnen, denn es gibt andere Mannschaften, die stärker geworden sind."

Mit seiner Vereinswahl ist Neymar hingegen sehr zufrieden: "Es ist eine neue Kultur, aber ich bin glücklich über die Entscheidung, die ich getroffen habe, und über die Zukunft, die vor mir liegt."

Neymar träumt vom WM-Titel

In einer umkämpften Saudi Pro League will sich der ehemalige Barça-Spieler für einen unvollendeten Traum fit halten. Mit der Nationalmannschaft will Neymar unbedingt noch den Weltmeister-Titel holen: "Unser lang ersehnter Weltmeistertitel wurde erneut verschoben. Es ist traurig, eine Weltmeisterschaft zu verlieren, es gibt keine traurigere Niederlage."

Nach dem Aus bei der WM 2022 habe der Offensivspieler an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gedacht, am Ende jedoch war der Traum und die Liebe zu seinem Land größer aus die Enttäuschung: "Ich hatte Zweifel, ob ich zurückkomme, aber nach Gesprächen mit Familie und Freunden fängt man an, alles zu schätzen, was man getan hat."

