Neymar schreit vor Schmerzen – Ex-PSG-Star teilt erschreckende Reha-Momente

Im Match gegen Uruguay musste Neymar unter Tränen vom Feld getragen werden. Die Schwere der Verletzung ließ sich damals bereits erahnen. Aufnahmen von seiner Reha, die der Selecao-Star auf Social Media hochlud, bestätigen nun diesen Eindruck.

In einem Clip ist zu sehen, wie Neymar bei den Übungen vor Schmerzen aufschreit, was seine Fans wiederum tief bewegt. "Traurig, den Mann so zu sehen, wir hoffen, dass er bald zurückkommt", schrieb etwa ein User auf X (vormals Twitter). "Das ist düster, mit anzusehen", fasste ein weiterer Nutzer die Gemütslage im Kommentar-Bereich zusammen.

Diese heftigen Momente teilte Neymar indes gewiss nicht, um seine Anhänger zu schocken. Er wollte ihnen damit wohl viel eher zeigen, welchen Qualen der verletzungsanfällige Profi in seiner Karriere regelmäßig durchmacht. Zuvor hatte er in den sozialen Netzwerken schon über die körperlichen und mentalen Belastungen gesprochen, die mit einer Reha verbunden sind.

Neymar wechselte im vergangenen Sommer für 90 Millionen Euro von PSG nach Saudi-Arabien - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Al-Hilal streicht Neymar vorerst aus dem Kader

Neymars Verein reagierte unterdessen mit Verständnis auf den Ausfall des Stürmers. Al-Hilal strich ihn nach Informationen der saudi-arabischen Zeitung Arriyadiyah für den Rest der Saison aus dem Spieltagskader. Auf diesem Wege kann sich der Betroffene vollständig auf seine Wiederherstellung konzentrieren.

Im vergangenen Sommer war Neymar für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal gewechselt. Seitdem absolvierte der Neuzugang erst fünf Pflichtspiele für seinen neuen Klub. Da sein Vertrag noch bis Juni 2025 Gültigkeit besitzt, sollte er im Idealfall aber noch genügend Gelegenheit haben, seinen Wert unter Beweis zu stellen.

