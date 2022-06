Ligue 1 Neymar bei Barça angeboten – PSG-Vertrag verlängert sich automatisch

Nasser Al-Khelaifi höchstselbst hatte Zweifel an der Zukunft von Neymar bei Paris Saint-Germain gesät. Nun kommt raus, dass sich der Vertrag des Superstars in Kürze automatisch verlängert – und das langfristig. Das ist aber nicht der einzige Grund zur Aufruhr: Neymar soll außerdem dem FC Barcelona angeboten worden sein.

Im zwischen Paris Saint-Germain und Neymar (30) vereinbarten Vertrag greift offenbar in wenigen Tagen eine Option. Nach Angaben der L'Equipe verlängert sich die eigentlich noch bis 2025 datierte Zusammenarbeit am 1. Juli vorzeitig um zwei Jahre bis 2027.

Zumindest war der Öffentlichkeit bekannt, dass der Vertrag noch bis 2025 gültig ist. Der L'Equipe zufolge soll sich das Arbeitspapier schon vor einem Jahr bis 2026 verlängert haben. Neymar unterzeichnete im Mai 2021 einen lukrativen Vierjahresvertrag, der ihm ein Gehalt von über 40 Millionen Euro garantiert.

Vereinsboss Nasser Al-Khelaifi zweifelt durchaus an Neymars Zukunft in Paris: "Ich erwarte von allen Spielern, dass sie mehr leisten als in der letzten Saison. Viel mehr! Die Botschaft ist klar: jeden Tag 200 Prozent arbeiten. Alles für dieses Trikot zu geben, alles zu geben, und dann werden wir sehen, was das Ergebnis ist."