70 Millionen: Neymar vor Wechsel in die Premier League?

Neymar zu Besuch bei einem Formel-1-Rennen in Spanien - Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com

Neymar wurde schon häufig als Verkaufskandidat bei Paris Saint-Germain gehandelt. Bisher haben sich die Wechselgerüchte nicht bewahrheitet. Das könnte sich aber in diesem Jahr ändern, denn ein Schwergewicht aus England will den Brasilianer Medienberichten zufolge verpflichten.

Seit seinem Rekordtransfer für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris im Jahr 2017 zeigte Neymar immer wieder seine Klasse auf dem Platz, abseits des Rasens fiel er aber häufiger als Unruhestifter auf. Durch seine Art Fußball zu spielen und den Gegner zu provozieren, wurde er zudem immer wieder Opfer übler Tritte und fiel beim französischen Meister verletzungsbedingt aus.

Chelsea will Neymar zum neuen Offensivstar machen

Trotz der Verletzungsanfälligkeit und der Probleme neben dem Platz will der FC Chelsea Neymar Jr. laut der Zeitung Le Parisien zum neuen Star in der Offensive machen. Bereits letztes Jahr war der Verein um den neuen Inhaber Todd Boehly am Offensivstar interessiert. Jetzt soll der Deal im zweiten Anlauf klappen.

Mit dem Abgang von Neymars Freund Lionel Messi zu Inter Miami sind die Chancen auf einen Abgang des Brasilianers gestiegen, auch weil die PSG-Fans in der letzten Saison Neymar und Messi als Schuldige für das frühe Ausscheiden aus der Champions League ausgemacht und ihre Abneigung gegen beide nicht nur einmal zum Ausdruck gebracht haben.