Paris Saint-Germain : Neymars neuer PSG-Vertrag enthält eine Klausel

Neymar will mit PSG weiter am Traum des Champions-League-Titels arbeiten. Das verkündete der Brasilianer am Samstag via Vereinswebseite. Vier Jahre ist sein neuer Deal gültig.

Laut UOL könnte Neymar aber auch ein Jahr länger im Parc des Princes bleiben. Das Vertragswerk sehe eine Option zur Vertragsverlängerung vor.

Bliebe Neymar bis 2026 in Paris, wäre er 34 Jahre alt. Nach seiner Zeit bei PSG will Neymar dem Vernehmen nach in seine brasilianische Heimat zurückkehren.