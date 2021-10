Paris Saint-Germain : "Nicht das, was ich wollte": Georginio Wijnaldum hadert mit PSG-Wechsel

Bei Georginio Wijnaldum dürfte sich das Stimmungsbild in den letzten Tagen rege verbessert haben. Schließlich war er mit der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft unterwegs. Unter dem neuen Bondscoach Louis van Gaal ist Wijnaldum zwar nicht mehr Kapitän, aber immer noch unumstritten. Das ist bei Paris Saint-Germain bisher nicht so.

Wijnaldum streifte sich zwar in elf Pflichtspielen das PSG-Trikot über, stand aber lediglich in sechs Partien in der Startelf. "Ich kann nicht sagen, dass ich völlig glücklich bin", sagt der 30-Jährige in der niederländischen Zeitung NOS. "Die Situation ist nicht das, was ich wollte. Aber so ist der Fußball."