Paris Saint-Germain : Nicht PSG! Neymar verrät, wo er seine Karriere beenden möchte

Im Mai vergangenen Jahres gab Neymar Paris Saint-Germain sein "Ja"-Wort und verlängerte langfristig. Seinen Ruhestand einleiten will der Superstar an der Seine allerdings nicht.

Sollte der Offensivkünstler über die volle Distanz gehen wollen, wäre er über 34 Jahre alt. Im Fenomenos Podcast lässt Neymar erste Anzeichen erkennen, wo er seinen fußballerischen Ruhestand einleiten möchte. Ob er zum Ausklang noch mal für seinen Heimatklub FC Santos spielen möchte, wisse er noch nicht, so der Brasilianer.

Vor rund einem Dreivierteljahr setzte Neymar den Spekulationen um seine Zukunft ein Ende und verlängerte seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain langfristig bis 2025. Per Option besteht die Möglichkeit, die Zusammenarbeit um eine weitere Saison zu erweitern.

Konkreter wird er bei einer anderen Option, die sich ihm bieten könnte. "Ich möchte wirklich in den Vereinigten Staaten spielen", redet Neymar von der Möglichkeit, seine Karriere in der Major League Soccer zu beenden – und führt gleich mal die Vorzüge auf: "Weil die Meisterschaft dort kurz ist, so dass man etwa drei oder vier Monate Urlaub hat."