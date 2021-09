Paris Saint-Germain : Nicolas Anelka spielte bei Real Madrid und Co., trainieren würde er aber nur PSG

Nicolas Anelka spielte in seiner wechselhaften Karriere für zahlreiche Weltklubs wie Real Madrid, Arsenal oder Manchester City. Trainieren wollen würde er allerdings nur einen Verein in Europa: PSG.

Wie der ehemalige französische Nationalspieler gegenüber Le Parisien erklärte, strebe er keinen Trainerjob in Europa an, da er lieber in Asien oder am Golf lebe, "aber wenn ich mal die Chance haben sollte, Paris zu managen, warum sollte ich das jetzt ausschließen? PSG ist der einzige europäische Klub, den ich trainieren würde."

Nicolas Anelka spielte für zahlreiche Vereine, unter anderem Real Madrid, Juventus Turin, Chelsea oder Manchester City. Insgesamt erzielte er über 200 Profitore, kam in 69 Spielen für die französische Nationalmannschaft zum Einsatz.