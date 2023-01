Noch mehr als Cristiano Ronaldo! Lionel Messi winkt völlig absurdes Saudi-Gehalt

Al-Nassr hat vor einigen Wochen die Schatulle geöffnet. Allein für seine Unterschrift kassierte Cristiano Ronaldo einen Bonus von 100 Millionen Euro, im Jahr soll der Superstar 200 Millionen an Gehalt inklusive Werbedeals und Bildrechten verdienen. Summen, die gegenüber dem gemeinen Fan schon lange nicht mehr vermittelbar sind.

In Saudi-Arabien sind die Grenzen aber noch lange nicht erreicht. Mit Ronaldo als Flaggschiff soll die Bewerbung für die Fußballweltmeisterschaft 2030 vorangetrieben werden. Dem aber nicht genug, soll nun der Erzrivale von Al-Nassr, Al-Hilal, den nächsten Coup auf der Arabischen Halbinsel planen.

Nach Angaben der Mundo Deportivo will Al-Hilal Lionel Messi an Bord holen. Im Rahmen dessen ist von einem möglichen Angebot in Höhe von 300 Millionen Dollar, also rund 280 Millionen Euro, die Rede, die Messi bei einem Wechsel pro Jahr verdienen könnte. Die Rivalität der beiden Klubs soll durch das Engagieren beider Superstars noch mal verstärkt werden und so einen Hype auslösen.