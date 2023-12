Bestbezahlte Spieler der Welt: Kylian Mbappe entthront Cristiano Ronaldo und Messi

Überraschung in der Liste der bestbezahlten Fußballer der Welt: Laut der amerikanischen Zeitschrift Forbes ist zum ersten Mal seit neun Jahren weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi auf dem Thron. Diesen belegt stattdessen jetzt Kylian Mbappe (24).

Cristiano Ronaldo, der im letzten Jahr noch den ersten Platz für sich in Anspruch genommen hatte, fällt derweil auf Rang drei zurück, während Messi sich auf dem zweiten Platz hält. Zum ersten Mal im Ranking dabei ist Mittelstürmer Erling Haaland (23). Der Norweger ist auf Platz sechs vorzufinden.

Mbappe kassiert ordentlich ab

Forbes berichtet, dass Mbappe laut Wirtschaftsexperten in dieser Saison rund 110 Millionen Dollar, die sich aus seinem Gehalt und einer Bonuszahlung aufgrund seiner letzten Vertragsverlängerung zusammensetzen, plus circa 18 Millionen Dollar an jährlichen Sponsoring-Einnahmen verdienen wird. Der Franzose kassiert damit insgesamt 128 Millionen Dollar (umgerechnet etwas mehr als 131 Millionen Euro).

Messi verdient sein Geld mittlerweile bei Inter Miami - Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

Auch Ronaldo und Messi mit astronomischen Einnahmen

Obwohl weder Ronaldo noch Messi auf dem ersten Platz vorzufinden sind, behauptet Forbes, dass beide keine Abstriche bei ihren Einnahmen hinnehmen müssen, da beide in diesem Jahr Verträge mit Kryptowährungsunternehmen unterzeichnet haben.

Der Argentinier unterschrieb einen Vertrag mit Socios.com, der Portugiese mit Binance. Im Jahr 2022 wird Messi laut dem Bericht 120 Millionen Dollar verdienen, während Ronaldo 100 Millionen Dollar einsackt.

Die Top 10 komplettieren derweil Neymar (87 Millionen Dollar), Mohamed Salah (53 Millionen Dollar), der angesprochene Erling Haaland (39 Millionen Dollar), Robert Lewandowski (35 Millionen Dollar), Eden Hazard (31 Millionen Dollar), Andres Iniesta (30 Millionen Dollar) und Kevin de Bruyne (29 Millionen Dollar). Im Vergleich zum Vorjahr sind weder Gareth Bale, der seine Karriere inzwischen beendet hat, noch Paul Pogba auf den vorderen Rängen vorzufinden.

Verwendete Quellen

forbes