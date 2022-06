Paris Saint-Germain Offiziell: Luis Campos unterschreibt bei PSG

Paris Saint-Germain hat einen neuen Strategischen Berater. Der französische Meister gab am Freitagnachmittag die Verpflichtung des Portugiesen Luis Campos bekannt.

"Luis Campos wird für die Organisation, Rekrutierung und Leistung der professionellen Männermannschaft von Paris Saint-Germain verantwortlich sein", teilte PSG mit. Campos sei ein " weltberühmter Fußballexperte", der für seinen " modernen und innovativen Ansatz" bekannt sei.

"Ich freue mich sehr, zu Paris Saint-Germain zu wechseln, den ich für den ehrgeizigsten und aufregendsten Klub der Welt des Fußballs halte", lässt sich der 57-Jährige in der Mitteilung des Hauptstadtklubs zitieren. Campos war als Sportdirektor bereits erfolgreich für den AS Monaco und den OSC Lille tätig. Aktuell ist er bei Celta Vigo angestellt, zum Monatsende läuft sein Vertrag in Galicien aus.