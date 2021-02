Paris Saint-Germain : Online-Stichelei: Neymar kontert Borussia Dortmund

Sie können es einfach nicht lassen: Borussia Dortmund und Neymar liefern sich erneut eine Online-Auseinandersetzung. Auslöser war die PSG-Niederlage am vergangen Wochenende.

PSG blamierte sich am letzten Spieltag überraschend gegen das abstiegsbedrohte Lorient mit 2:3. Nach Abpfiff der Partie posierten die Kicker des Underdogs in der Buddha-Stellung, die schon Erling Haaland nach seinem Doppelpack in der Champions League gegen PSG einnahm.

"What goes around …", schrieb die Dortmunder Social-Media-Abteilung zum jüngsten Bild der Franzosen.

Nachdem PSG den BVB aus der Champions League beförderte, nahmen die Pariser Akteure selbige Pose auf dem Jubelbild nach der Partie ein.

Dass nun die Schwarz-Gelben online erneut austeilten, passte Neymar überhaupt nicht. Der Superstar kramte aus dem Archiv erneut das Bild, auf dem zu sehen ist, wie er seinen 1:0-Führungstreffer im Rückspiel gegen den BVB bejubelte. "Erinnert Ihr Euch?", fragt er dazu hypothetisch.