Paris Saint-Germain : Opfert PSG seinen Sportdirektor für Kylian Mbappe?

Paris Saint-Germain ist nach wie vor darum bemüht, den in rund einem Jahr auslaufenden Vertrag von Kylian Mbappe zu verlängern. Der entthronte Serienmeister will offenbar alles in die Waagschale legen und scheint bereit, einen neuen Sportdirektor zu installieren.