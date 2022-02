Paris Saint-Germain : "Passiert jedem Mal": Donnarumma verteidigt Messi nach Fehlschuss

Messi war gegen Real mit einem Elfmeter an Thibaut Courtois gescheitert. Kylian Mbappe erzielte in der 4. Minute der Nachspielzeit aber noch den erlösenden Treffer zum verdienten 1:0-Erfolg gegen den Rekord-Champions-League-Sieger.

Donnarumma huldigt den Torschützen, der den Siegtreffer nach einer starken Einzelaktion erzielt hatte. "Wir haben hier viele Champions, die Spiele alleine entscheiden können. Dieses Mal war es Kylian", so Donnarumma. "Kylian ist ein Außerirdischer. Das sieht man im Training und in den Spielen. Er ist einfach unglaublich."

Paris Saint-Germain droht der Abschied des Matchwinners zur neuen Saison. Sämtliche Versuche einer Vertragsverlängerung hat der Weltmeister von 2018 bisher konsequent abgelehnt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er sich zu neuen Saison Real Madrid anschließen.

"Werden jeden Tag genießen, an dem Mbappe hier ist"

Donnarumma will sich zur Zukunft seines Mannschaftskollegen nicht weiter äußern. "Ich weiß nicht, was er in der nächsten Saison machen wird", betont der ehemalige Milan-Keeper: "Das ist seine Sache, aber wir werden jeden Tag genießen, an dem er hier ist."

Mit der Leistung seiner Mannschaft, die das Spiel gegen die Königlichen über weite Strecken dominierte, zeigt sich der Italiener sehr zufrieden: "Wir sind sehr glücklich, es wird ein weiteres großes Spiel in Madrid. Wir fühlen uns stark und wissen, dass wir jeden schlagen können, wenn wir 100 Prozent geben. Ich bin stolz, Teil dieses Kaders zu sein."