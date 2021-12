Mehr Pflichtspieltreffer : 758! Lionel Messi überholt Brasilien-Legende Pele

Der 4:1-Sieg über den FC Brügge in der Champions League war für Paris Saint-Germain eigentlich ohne Bedeutung, da die Franzosen vorab schon als Gruppenzweiter feststanden. Angreifer Lionel Messi verwandelte diesen Abend mit seinen zwei Treffern nichtsdestotrotz in ein weiteres persönliches Highlight.

In der ewigen Torschützenliste der Champions League muss sich La Pulga mit seinen 125 Treffern ebenfalls nur seinem portugiesischen Widersacher geschlagen geben. Cristiano Ronaldo steht aktuell bei 140 Buden in der Königsklasse.

Mit seinem Tor zum 3:0 markierte er seinen 758. Karrieretreffer. Damit hat der 34-Jährige Pele überholt. Messi reiht sich in dieser Kategorie nur noch hinter Dauerrivale Cristiano Ronaldo ein, der bislang bei unglaublichen 801 Toren steht, Tendenz wohl steigend.

Messi mit 5 Toren in der Königsklasse für PSG

Messi war gegen Brügge neben seinem Sturmpartner Kylian Mbappe, dem ebenfalls zwei Treffer gelangen, der Mann des Abends. Während dem Neuzugang in der französischen Liga bisher nur ein einziges Törchen in neun Einsätzen gelang, zeigt er sich in der Königsklasse gewohnt treffsicher.