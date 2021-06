Paris Saint-Germain : Pierre-Emerick Aubameyang lässt Kylian Mbappe schwärmen

Mbappe vergisst aber auch seinen Vereinskollegen Neymar nicht. Vor allem vor dessen Verletzungen in den vergangenen Jahren habe der Brasilianer mit Leichtigkeit die Richtungen bei vollem Tempo ändern können.

Dass Mbappe selbst ebenfalls über ein ordentliches Tempo verfügt, zeigte der 22-Jährige beim Auftakt in die Europameisterschaft. Im Duell mit Deutschland packte er einen wahnsinnigen Sprint aus. Der Franzose zog scheinbar spielend leicht an der deutschen Defensive vorbei, konnte nur in allerhöchster Not durch ein starkes Tackling von Mats Hummels gestoppt werden.