Paris Saint-Germain Pochettino-Nachfolger? PSG kennt jetzt den Preis für Christophe Galtier

Der designierte Sportdirektor von Paris Saint-Germain, Luis Campos, hat bei der Neubesetzung des Trainerpostens französischen Medienberichten zufolge Christophe Galtier als Favoriten ausgemacht. Laut Le 10 Sport ist der Coach neben Zinedine Zidane auch die die bevorzugte Wahl von Präsident Nasser Al-Khelaifi.

Der 55 Jahre alte Übungsleiter führte den OSC Lille in der Saison 2020/21 vollkommen überraschend zum Gewinn der Meisterschaft - und wechselte im Anschluss zum OGC Nizza, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Paris Saint-Germain will Galtier als Nachfolger des intern umstrittenen Mauricio Pochettino installieren, müsste aber eine Ablöse nach Südfrankreich überweisen. Laut L'Equipe wäre der Trainer bereit, in die Hauptstadt zu wechseln. Nizza müsste in diesem Fall aber mit fünf bis zehn Millionen Euro Ablöse entschädigt werden.