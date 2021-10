Paris Saint-Germain : Pochettino-Nachfolger? PSG klopft bei Zinedine Zidanes Berater an

Der Argentinier war Anfang Januar auf Thomas Tuchel gefolgt. Die Meisterschaft verspielte der Serienchampion nach dem Trainerwechsel. In der Saison 2021/2022 ist PSG in Ligue 1 zwar wieder in der Erfolgsspur, sollten die Ergebnisse – gerade in der Champions League – aber ausbleiben, könnte Zidane schnell eine Option werden.

Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi, Angel di Maria, Marco Verratti, Achraf Hakimi und Co. - der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldregisseur müsste bei PSG einen Kader voller Superstars managen. Ein Kunststück, das er bei seiner ersten Amtszeit bei Real Madrid von Anfang 2016 bis 2018 hervorragend meisterte. Drei Champions-League-Titel in Serie sind das beste Zeugnis von Zidanes Arbeit mit einem Starensemble.