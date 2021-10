Paris Saint-Germain : Polizei muss Neymar und Messi vor Marseille-Anhängern schützen

Um dem Match etwas Sprengkraft zu nehmen, wurde den Fans von PSG zuvor bereits verboten, das Stadion zu betreten. Die Anhänger der Gastgeber zeigten sich dennoch von ihrer hässlichen Seite. Bei einem Eckball wurde Neymar mit Gegenständen beworfen, sodass er an der Ausübung gehindert wurde. Erst als die Polizei ihn mit Schutzschildern abschirmte, konnte der Brasilianer zur Tat schreiten.

Doch das war nicht die einzig schlimme Szene an diesem Abend. Etwas später verfolgte ein Flitzer PSGs Leo Messi, der aber rechtzeitig von den Sicherheitskräften übermannt und abgeführt wurde. Das muntere 0:0, in dem auf jeder Seite jeweils ein Abseitstreffer dem VAR zum Opfer fiel, geriet wegen solcher Szenen kurzfristig in den Hintergrund.