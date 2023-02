Premier-League-Giganten buhlen um Neymar

Le Parisien berichtete vor wenigen Tagen über ein Treffen zwischen PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi (49) und Todd Boehly (49), dem Klubbesitzer des FC Chelsea. Die Blues kämen demnach für eine Neymar-Verpflichtung infrage.

Nach der ausgedehnten Shopping-Tour im Winter, bei der die Londoner über 300 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben haben, scheinen weitere Transfers auf der Agenda zu stehen. Da Neymars Vertrag in Paris noch zwei Jahre Gültigkeit besitzt, müsste Chelsea das Portemonnaie aber erneut weit öffnen.

Neymar hat die Qual der Wahl

Bekanntermaßen sitzt das Geld auf der Insel etwas lockerer als in den anderen Ligen Europas. So überrascht es wenig, dass laut dem Online-Portal caughtoffside weitere Top-Teams hinter dem kostspieligen Neymar her sind.