Paris Saint-Germain : Ex-Dortmunder Abdou Diallo steht bei Milan hoch im Kurs

Paris Saint-Germain muss nach den vielen großen Transfers im Sommer dringend Spieler abgeben, um wirtschaftliche Schwierigkeiten zu vermeiden. Nutznießer dieses Umstands könnte die AC Milan werden, die starkes Interesse an Abdou Diallo (25, Vertrag bis 2024) bekundet.

Der stets gut informierte Journalist Gianluca di Marzio hat erfahren, dass der frühere Klub von Silvio Berlusconi Diallo verpflichten will, weil der etatmäßige Innenverteidiger Simon Kjaer bis zum Saisonende ausfällt. Der frühere Wolfsburger erlitt beim 3:0-Sieg über Genua Anfang Dezember einen Kreuzbandriss.

Abdou Diallo wird sich über die neue Chance bei einem anderen Verein sicherlich freuen. Obwohl der 25-Jährige sowohl in der Innenverteidigung als auch links spielen kann, kommt er bei PSG in dieser Saison nur auf neun Einsätze in der französischen Liga.