Paris Saint-Germain : PSG-Abenteuer vorbei? MLS-Klub heiß auf Sergio Ramos

Sergio Ramos (35) bietet sich offenbar die Möglichkeit, Paris Saint-Germain in einigen Monaten zu verlassen. Die Los Angeles Galaxy sind nach Informationen des französischen Portals Foot Mercato bereit, Ramos in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Die Saison in der Major League Soccer hat gerade erst begonnen, die LA Galaxy haben ihr erstes Spiel am zurückliegenden Wochenende gegen den New York City FC mit 1:0 gewonnen. Trainer Greg Vanney und sein Management könnten die nächsten Wochen intensiv um Ramos buhlen, um ihn Anfang Juli in die MLS zu holen.

Die Zusammenarbeit zwischen PSG und Ramos erweist sich bislang als großes Missverständnis. Aufgrund von verschiedenen Blessuren hat der Welt- und Europameister lediglich fünf Pflichtspiele absolviert. Seit Wochen fällt Ramos mit einer Wadenverletzung erneut aus.

