PSG arbeitet nonstop an Lösung mit Zinedine Zidane

PSG will mit Zinedine Zidane zusammenarbeiten - Foto: / Getty Images

Christophe Galtier ist seinen Trainerjob bei Paris Saint-Germain zum Saisonende sehr wahrscheinlich los. In Katar wird bereits an einem Konzept mit Zinedine Zidane gearbeitet.

Zinedine Zidane war schon im vorigen Sommer die absolute Wunschlösung der katarischen Verantwortlichen. Paris Saint-Germain konnte den ehemaligen Weltklassespieler aber nicht von einem Engagement überzeugen und engagierte stattdessen Christophe Galtier.

Ab der kommenden Saison soll es nun die präferierte Toplösung geben. Obwohl Luis Campos gerne seinen Landsmann Jose Mourinho zu PSG holen würde, arbeitet Präsident Nasser Al-Khelaifi dem Journalisten Rudy Galetti zufolge an seiner favorisierten Option, nämlich der mit Zidane.

In den kommenden Wochen, ein genauer Zeitrahmen wird nicht definiert, seien zwei Treffen mit Zidane geplant. Der Trainerposten wird zur neuen Saison sehr wahrscheinlich vakant, Galtier ist nach dem erneut frühen Ausscheiden in der Champions League nicht mehr tragbar. Zudem schwankten die Leistungen in der Meisterschaft zuletzt auch noch.