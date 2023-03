PSG-Rauswurf? Christophe Galtier: "Spiel wird vielleicht zum Nachdenken führen"

Der Zusammenhang ist schnell erzählt: PSG wird wohl auch in dieser Saison souverän Meister in Frankreich, sollte solche Auftritte wie gegen Rennes aber tunlichst vermeiden. Entscheidend ist, dass für das milliardenschwere Team erneut im Achtelfinale der Champions League Endstation war.

"Ich bin für zwei Jahre in dieses Projekt gekommen, es wird über meine Zukunft spekuliert", sagte Trainer Christophe Galtier im Anschluss an die Partie. "Mein einziges Ziel ist es, Meister zu werden. Dieses Spiel wird vielleicht zu einem Nachdenken bei meinem Management führen, aber man muss die Dinge im Zusammenhang sehen."

Mit 0:2 verlor Paris Saint-Germain am Sonntag gegen Stade Rennes. Jede Niederlage in der Ligue 1 wird ob des mit Stars übersäten Kaders als krasse Blamage empfunden. Der PSG-Anhang war erneut außer sich.

In Galtier haben viele ihren Schuldigen gefunden. Für den erst zum Saisonanfang engagierten 56-Jährigen wird es schwer, sich auch im Meisterschaftsfall im Amt halten zu können. Der Titel in der Ligue 1 bedeutet den katarischen Besitzern schon lange nichts mehr.

"Dieses Spiel sollte nicht alles in Frage stellen. Es gibt keine Ausreden, aber es gibt Gründe. Es bleiben noch zehn Spiele, wir sind in der Ligue 1 vorne dabei", so Galtier, der allerdings nicht verstecken kann, dass der Trend in den letzten Wochen gegen seine Person geht. Von den letzten zehn Pflichtspielen gingen fünf verloren.