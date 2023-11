PSG-Ausnahmetalent Warren Zaire-Emery "fehlen die Worte" nach Les-Bleus-Nominierung

Warren Zaire-Emery (17) hat sich dieser Tage sicherlich mehrmals kneifen lassen, um auszuschließen, dass er träumt. Der Mittelfeldspieler avancierte in wenigen Monaten nicht nur zum Stammspieler bei Paris Saint-Germain. Er wurde nun obendrein erstmals in den Kader der französischen Nationalmannschaft berufen.

In der bisherigen Saison verpasste Zaire-Emery erst ein Pflichtspiel und stand ansonsten fast ausnahmslos in der PSG-Startelf. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (55) nahm dies durchaus zur Kenntnis und nominierte den Teenager am zurückliegenden Donnerstag für die kommenden Länderspiele gegen Gibraltar (18. November) und Griechenland (21. November).

Für Zaire-Emery geht damit natürlich ein Traum in Erfüllung. "Ich bin sehr glücklich", sagte der PSG-Profi am Samstag nach dem 3:0-Sieg über Stade Reims. "Ich bin sehr stolz. Es zeigt, dass auch er (Didier Deschamps, Anm. d. Redaktion) mir vertraut."

Der Rechtsfuß glaubt indes nicht, dass die Nominierung irgendeinen Einfluss auf seine tägliche Routine nehmen wird. "Ich bleibe mir selbst treu und es geht mir vor allem darum, jeden Tag hart zu arbeiten, und das tue ich auch. Mir fehlen die Worte. Ich bin sehr glücklich", bekräftigte er abschließend noch einmal.