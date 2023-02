PSG baggert an Bernardo Silva – Barça könnte Vorteil haben

Bernardo Silva strebt im Sommer wohl eine größere Veränderung an, ein Klubwechsel steht bevor. Paris Saint-Germain mischt nun neben dem FC Barcelona im Poker um den Portugal-Star mit. Barça könnte hier einen Pluspunkt haben.

Wie schon in diesem Winter und dem vergangenen Sommer wird der FC Barcelona auch im kommenden Transferfenster nicht viel Bewegungsfreiheit haben. Da kommt es den Katalanen freilich ungelegen, wenn bei Wunschspielern wie Bernardo Silva plötzlich noch andere Schwergewichte mitmischen.

Nach Informationen der Mundo Deportivo ist Paris Saint-Germain ebenfalls sehr angetan von dem 28-Jährigen, der zwar noch längerfristig an Manchester City gebunden ist, im Anschluss an die laufende Saison aber sehr wahrscheinlich eine Veränderung in Form eines Vereinswechsels vornehmen möchte.

PSG wolle die möglichen Strafen, die ManCity aufgrund von mutmaßlichen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League auferlegt bekommen könnte, ausnutzen, um die Verhandlungen mit Silva schnell vorantreiben zu können.