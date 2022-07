Ligue 1 PSG bangt um Lionel Messi! Vertrag läuft 2023 aus

Diese Nachricht werden alle, die es mit Paris Saint-Germain halten, gar nicht gerne lesen: Wie die Marca berichtet, läuft der Vertrag von Lionel Messi zum 30. Juni 2023 aus. Dem Bericht zufolge existiert die kolportierte Option, welche die Zusammenarbeit um eine Saison ausdehnen würde, nicht.

Wiederholt sich die Geschichte des vergangenen Sommers also? Wir erinnern: Damals war Messis Vertrag beim FC Barcelona ausgelaufen, was den Wechsel nach Paris überhaupt ermöglicht hatte. La Pulga könnte in der Theorie in rund einem Jahr erneut ablösefrei den Verein wechseln.