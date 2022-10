PSG bindet Supertalent Noha Lemina

Wie Paris Saint-Germain auf seiner Webseite und über seine sozialen Kanäle verkündet, hat man sich mit Noha Lemina auf einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 geeinigt.

Noha Lemina kommt in der bisherigen Spielzeit auf 6 Tore und eine Vorlage in 9 Ligaspielen für die U19 der Hauptstädter sowie 3 Tore in 4 Spielen in der UEFA Youth League.

Lemina trat bereits mit neun Jahren der Jugendabteilung von PSG bei. Er gilt mittlerweile als einer des größten französischen Offensivtalente seines Jahrgangs im Stall von PSG.