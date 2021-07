Paris Saint-Germain : PSG bleibt an Paul Pogba dran: Diese Summe fordert Manchester United

Paris Saint-Germain hat in diesem Sommer bereits einige Hochkaräter unter Vertrag genommen. Dem nicht genug, soll in Kürze auch noch Paul Pogba dazustoßen. Manchester United fordert für seinen Topstar jedoch eine Ablöse im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Es gibt keinen Sommer oder Winter, in dem Paul Pogba nicht von Wechselgerüchten umgeben ist. In dieser Periode wird der Mittelfeldstar vor allem mit einem Transfer zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht, das in den letzten Wochen bereits massiv aufgerüstet hat.

Wie die L'Equipe erfahren haben will, fordert Manchester United für Pogba rund 50 Millionen Euro. Diese verhältnismäßig niedrige Summe ist Pogbas 2022 auslaufendem Vertrag geschuldet. Bisher hat sich noch keine konkrete Spur dahingehend erkennbar gemacht, dass Pogba seinen Vertrag im Theatre of Dreams noch mal verlängern wird.

Für PSG wäre ein Transfer dieser Hausnummer aber unter Beachtung des Financial Fairplay sehr wahrscheinlich zunächst nicht realisierbar. Das Transferminus des gestürzten französischen Serienmeisters beträgt nach aktuellen Hochrechnungen satte 69 Millionen Euro.