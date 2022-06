Ligue 1 PSG-Boss lässt Neymar-Zukunft offen: "Die, die nicht kämpfen wollen..."

Nasser Al-Khelaifi ist nicht wirklich bereit dazu, ein Treuebekenntnis gegenüber Neymar abzugeben. Der feinfühlige Brasilianer ist in den letzten Jahren stets mit Samthandschuhen angefasst worden. Damit scheint nun endgültig Schluss.

"Wir erwarten von allen Spielern, dass sie viel mehr leisten als letzte Saison. Diejenigen, die in ihrer Komfortzone bleiben wollen, diejenigen, die nicht kämpfen wollen, werden an der Seitenlinie bleiben", baut Al-Khelaifi in seiner Funktion als PSG-Präsident in der Le Parisien eine Art Drohkulisse auf. "Jeder muss sein und 100 Prozent geben. Vielleicht sollten wir unseren Slogan ändern."

Neymar war seit seinem Wechsel nach Paris, der dem aus Katar finanzierten Klub 2017 die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro kostete, häufig kritisiert worden. Seine Werte lesen sich mit 160 Torbeteiligungen in 144 Pflichtspielen mehr als ordentlich. Der große internationale Wurf, den PSG mit seiner Verpflichtung erreichen wollte, ist bisher aber ausgeblieben.