Riesen-Ärger mit Kylian Mbappe - PSG-Boss greift ein

PSG warb in einem Video mit Mbappe, um den Dauerkartenverkauf für die nächste Saison anzukurbeln. Der Stürmer wurde nach eigener Aussage aber nicht über diese Aktion informiert und tobte hinterher auf Social Media.

Wie PSG-Coach Christophe Galtier (56) gegenüber der Marca deutlich machte, haben die Parteien inzwischen Frieden geschlossen. "Ich weiß, dass es viele Gespräche zwischen dem Management und Kylian gegeben hat. Der Vorfall ist aufgeklärt."

Vereinsboss Nasser Al-Khelaifi sei sogar persönlich an die Mannschaft herangetreten. "Der Präsident ist zu uns gekommen und hat in der Umkleide gesprochen", verriet Galtier. "Alles, was gesagt wurde, bleibt dort. Aber es war wichtig, dass der Präsident hier war, um zu reden."