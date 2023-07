PSG erwägt drastische Maßnahme bei Kylian Mbappe – monströser Loyalitätsbonus wird bald fällig

PSG will Mbappe dazu bringen, seinen 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Ansonsten müsste der französische Serienmeister einen Verkauf noch in diesem Sommer vollziehen. Die PSG-Macher Nasser Al-Khelaifi und Emir Tamim bin Hamad Al Thani sind sehr rabiat im Vorgehen, sollten ihre Vorstellungen nicht umgesetzt werden.

Plötzlich war er wieder da. Am Montag stieg Kylian Mbappe wie viele weitere Nationalspieler in die Vorbereitung auf die neue Saison ein, fügte sich ohne zu murren in die Gruppe am neuen Trainingszentrum von Paris Saint-Germain in Poissy ein. Medial geht es aber weiterhin heiß her.

"Niemand steht über der Institution, nicht einmal ich, und wer nicht für dieses Trikot spielen will, sollte nicht hier sein", bekräftigte Al-Khelaifi in einer fünfzehnminütigen Ansprache vor versammelter Mannschaft. Laut RMC Sport hat sich bislang nichts geändert: Mbappe will nicht verlängern und PSG droht, ihn auf die Transferliste zu setzen.

Kylian Mbappe bekommt in knapp zwei Wochen satten Bonus

Aus Pariser Sicht soll das Thema nicht zu einer Hängepartie und so schnell wie möglich final abgehandelt werden. Am liebsten schon in den nächsten beiden Wochen. Nach Informationen des spanischen Journalisten Andres Onrubia Ramos ist so lange auch die Frist ausgelegt, die PSG Mbappe gesetzt hat.

Warum? Weil der Superstar am 31. Juli einen Teil seiner vereinbarten Treueprämie bekommen würde. Demnach bekäme Mbappe 40 Millionen Euro von dem ausgehandelten Loyalitätsbonus, der sich insgesamt auf stolze 80 Millionen Euro beläuft.

Verwendete Quellen

